12 متسولا بقبضة شرطة بلدية طرابلس.. وهذا ما طلبته من المواطنين

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وأوضحت قيادة الشرطة البلدية في بيان انها "لن تتهاون مع هذه الظاهرة الشاذة في تشغيل الأطفال من الفتية والفتيات في التسول بعلم وموافقة أهاليهم، وبإشراف مباشر من أشخاص تم القاء القبض على بعضهم، معظمهم من المناطق المحيطة بطرابلس".ولفت البيان الى ان "الشرطة تواصل تحقيقاتها وتعمل على اتخاذ كل الاجراءات الرادعة بإشراف القضاء المختص، تمهيدا لتأمين دار رعاية اجتماعية لإيوائهم".وطلبت قيادة الشرطة من "المواطنين وسائقي السيارات وأصحاب المحال الاتصال واتسأب على الخط الساخن 71897079 طيلة ايام الاسبوع للإبلاغ عن المتسولين او اي أمر آخر".