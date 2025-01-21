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لبنان

12 متسولا بقبضة شرطة بلدية طرابلس.. وهذا ما طلبته من المواطنين

Lebanon 24
21-01-2025 | 15:16
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 ألقت دوريات شرطة بلدية طرابلس القبض على 12متسولا من الأطفال والفتيان والفتيات في عدد من شوارع طرابلس الرئيسية. 

وأوضحت قيادة الشرطة البلدية في بيان انها "لن تتهاون مع هذه الظاهرة الشاذة في تشغيل الأطفال من الفتية والفتيات في التسول بعلم وموافقة أهاليهم، وبإشراف مباشر من أشخاص تم القاء القبض على بعضهم، معظمهم من المناطق المحيطة بطرابلس".
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ولفت البيان الى ان "الشرطة تواصل تحقيقاتها وتعمل على اتخاذ كل الاجراءات الرادعة بإشراف القضاء المختص، تمهيدا لتأمين دار رعاية اجتماعية لإيوائهم". 

وطلبت قيادة الشرطة من "المواطنين وسائقي السيارات وأصحاب المحال الاتصال واتسأب على الخط الساخن 71897079 طيلة ايام الاسبوع  للإبلاغ عن المتسولين او اي أمر آخر".
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