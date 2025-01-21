عمليات تفجير إسرائيلية تهزّ الجنوب

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قبل أيام من انتهاء مهلة الستين يوما، يستمر العدو الإسرائيلي في نسف المنازل في الجنوب، وسط انفجارات هائلة يسمع صداها في مختلف المناطق الجنوبية.وحسب مندوبة "لبنان24"، فقد نفذ العدو الإسرائيلي اليوم تفجيرا عنيفا في بلدة عيتا الشعب.كما سُمع دوي تفجير كبير نفذّه جيش العدو الاسرائيلي غرب بلدة ميس الجبل، ذلك بالاضافة إلى عملية تفجير كبيرة قام بها العدو سمع صداها في بلدات قضاء حاصبيا، ومرجعيون والنبطية .