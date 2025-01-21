بيان من بلدية الخيام إلى أهالي البلدة.. هذا ما جاء فيه

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دعت بلدية الخيام أهالي البلدة إلى التريث قبل العودة، مشددة على ضرورة انتظار البيان الرسمي من السلطات المختصة، ولا سيما الجيش، المتوقع صدوره مساء السبت لتوضيح مدى أمان العودة.وفي بيان لها، أكدت البلدية أن الجميع يترقب لحظة العودة إلى البلدة، لتشييع الشهداء، وتفقد المنازل، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، لكنها حذّرت من التعامل مع عدو غادر قد يستغل هذه اللحظة لتنفيذ اعتداءات جديدة.ودعا البيان الأهالي إلى عدم التسرع أو الانفعال، والالتزام بتوجيهات الجهات الرسمية، مؤكدًا أن العودة قريبة، لكن بحذر ومسؤولية حفاظًا على سلامة الجميع.