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لبنان

إطلاق نار في أبي سمراء

Lebanon 24
21-01-2025 | 16:48
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن مجهولين أطلقوا النار من سلاح حربي باتجاه أحد الأشخاص خلف مدرسة الإيمان في أبي سمراء - طرابلس، دون تسجيل أي إصابات، فيما فرّ الفاعلون من المكان فور تنفيذ الهجوم.

وحسب المعلومات يعود سبب الحادث إلى خلافات سابقة بين الطرفين. وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية المتورطين وتعقبهم بهدف توقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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