الحملة الامنية مستمرة في جبل محسن.. وهذه حصيلتها واهدافها

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تواصل الأجهزة الأمنية في جبل محسن بطرابلس حملتها الأمنية، حيث أوقفت المدعو (د.ض) ضمن سلسلة توقيفات بدأت منذ نحو أسبوع، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".الحملة تستهدف مطلوبين بتهم تشمل تهريب السلاح من سوريا بعد سقوط النظام وبيعه لتجار في الشمال، على وقع استمرار التحقيقات لكشف الشبكات المتورطة وتعقب باقي المطلوبين.