زحمة سير على هذه الطرقات.. احذروها

أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور كثيفة على جسر العدلية باتجاه اوتيل ديو الاشرفية، وعلى طريق الحدث عند مفرق الكفاءات.



كما ذكرت أن حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار ومن الكوستا برافا حتى اول الاوزاعي، ومن جونية باتجاه ذوق مكايل، ومن الضبية حتى الكرنتينا.

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