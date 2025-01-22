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لبنان

كواليس حكومية: الاحزاب تقدم افضل ما لديها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2025 | 01:30
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-لفت مصدر حزبي يميني الى أن قيادات الأحزاب اليوم تسعى الى اختيار  أفضل ما لديها من كفاءات مناصرة، قريبة، أو صديقة من أجل تقديمها للتوزير وخاصةً في الحقائب التي تحتاج الى إختصاص . 
المصدر أشار الى أن الأحزاب سوف تتنافس اليوم على الأفضل للتوزير ،لكون هذه الحكومة توقيتها حساس جداً قبل الإنتخابات النيابية وسيحاسب أي حزب فشل في وزارته ولم يكن على مستوى طموحات العهد وطموحات الشعب.
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-قال مصدر نيابي معارض، كان من أكثر المتحمسين لوصول النائب فؤاد مخزومي الى رئاسة الحكومة، الى أنه ربما تسرعت المعارضة في الجنوح الكلي الى خيار نواف سلام من دون التواصل معه والنقاش حول المساواة وعدم الإعتماد على الإستنسابية لحل مشاكل التأليف.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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