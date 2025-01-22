اعتداء عنيف على شاب من بلدة أنفه.. وهذا ما عثر عليه في موقع الحادث

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الشاب "ع. ط" وهو راعٍ من بلدة أنفه- حي تلة العرب تعرّض في الساعة الثالثة فجر يوم الاثنين، لاعتداء عنيف على رأسه من قبل ثلاثة شباب مجهولي الهوية في منطقة زكرون.وتم نقل الشاب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عُثر في موقع الحادث على حذاء يعود لأحد الفارين.ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تقدم في القضية أو القبض على المعتدين.