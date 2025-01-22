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لبنان

من بعبدا.. أمرٌ يفعله عون يومياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2025 | 01:45
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قالت مصادر مواكبة لحراك رئيس الجمهوريَّة العماد جوزاف عون إنه  يواظب يومياً على متابعة شؤون الجيش وذلك من خلال المستشارين الخاصين به واتصالاته الشخصية أيضاً .
وأوضحت المصادر أنَّ عون يريد أن تبقى المؤسسة العسكرية ممسوكةً ومتماسكة وقد أبلغ المعنيين حوله بهذا الأمر، باعتبار أن الدور المنوط بها خلال المرحلة المُقبلة يُعتبر أساسياً جداً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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