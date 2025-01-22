من بعبدا.. أمرٌ يفعله عون يومياً

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قالت مصادر مواكبة لحراك رئيس الجمهوريَّة العماد جوزاف عون إنه يواظب يومياً على متابعة شؤون الجيش وذلك من خلال المستشارين الخاصين به واتصالاته الشخصية أيضاً .وأوضحت المصادر أنَّ عون يريد أن تبقى المؤسسة العسكرية ممسوكةً ومتماسكة وقد أبلغ المعنيين حوله بهذا الأمر، باعتبار أن الدور المنوط بها خلال المرحلة المُقبلة يُعتبر أساسياً جداً.