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لبنان

بعد سرقة حسابات من Instagram.. تحذير من الأمن العام

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:23
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: 
تبين في الآونة الأخيرة تعرض عدد كبير من المواطنين إلى سرقة حساباتهم على منصة Instagram وذلك عند تصفحهم لحساباتهم، يتلقى المواطن رسالة نصية تحتوي على روابط مزيفة على شكل تصويت وبعد النقر على الرابط وإدخال بعض المعلومات للولوج الى الحساب تتم تلقائياً سرقة الحساب.
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تُحذّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من هذه المخاطر وتطلب منهم توخي الحذر وعدم النقر والولوج الى أي رابط غير موثوق به او مشتبه الهدف، حتى ولو كان معروف المصدر تجنباً للوقوع ضحية سرقة الحسابات.
 
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