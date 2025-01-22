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لبنان

منخفض جويّ يؤثر على لبنان ابتداءً من مساء اليوم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا، مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  يتأثر لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط  بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا، ابتداء من مساء هذا اليوم حيث يتحول الطقس الى متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة ، وتبلغ ذروته نهار الخميس حيث يخف تأثيره تدريجيا ابتداء من بعد ظهر يوم الجمعة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت ، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الفترة الصباحية ، والتي تبدأ بالإنخفاض التدريجي بدءا من بعد الظهر مع تكاثف الغيوم ليلا مع احتمال هطول امطار بدءا من الفترة المسائية، و تشتد غزارتها فجر الخميس مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية.

الخميس:  غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تعود الى معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا مترافقة مع برق و رعد ورياح ناشطة ، تشتد احيانا بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل سرعتها أحيانا لحدود ال 60 كلم/س. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لحدود ال1600 متر ، ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات و تسوء معه الرؤية .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع هطول امطار متفرقة، مترافقة مع برق و رعد و ثلوج على ارتفاع 1800متر، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.
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