البعريني: إمّا أن تتمثّل القوى السياسيّة كافة في الحكومة أو نخرج جميعًا

كتب عضو "تكتّل الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني على منصّة "إكس": "إمّا أن تتمثّل القوى السياسيّة كافة في الحكومة ضمن معايير واضحة، أو نخرج جميعًا وعندها يشكّل الرئيس المكلف حكومة تكنوقراط صافية لا علاقة للقوى السياسية بها، ونحن أول من يمنحها الثقة".

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