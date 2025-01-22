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لبنان

لعنة الطقس تُصيب الموسم السياحي الشتوي.. لا تزلج ولا زوار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2025 | 04:15
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يُعتبر موسم الشتاء الحالي من أسوأ المواسم التي مرّت على لبنان من حيث كمية المُساقطات والثلوج، فالمنخفضات الجوية غائبة عن لبنان منذ كانون الأول الماضي، ونسبة الأمطار ما دون المعدل بأشواط ما يُؤشر إلى اننا سنُعاني خلال الصيف من شح كبير في المياه.
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هذا التغير المُناخي انعكس أيضا سلباً على الفنادق ومراكز التزلج والمطاعم في الجبال والتي تُعتبر مقصدا للزوار والسياح في موسم الشتاء. فما هو الوضع في منطقة كفردبيان التي تضم أهم مراكز التزلج في لبنان؟

يُشير مختار كفردبيان وسيم مهنا عبر "لبنان 24" إلى ان "انعدام المُتساقطات بشكل كبير وارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود كميات كبيرة من الثلوج تسببت بعدم إنطلاق موسم التزلج بشكل طبيعي كما أثرت كثيرا على نوعية الثلج في مراكز التزلج حيث لم تعد بالجودة نفسها رياضيا وليست آمنة من حيث السلامة العامة".

وأكد مهنا ان "عدد الزوار والمتزلجين في المنطقة قليل جدا إضافة إلى ان حركة السياح الأجانب معدومة وذلك بعدما تفاءلنا  بعودتهم إلى لبنان عقب انتخاب رئيس للجمهورية واستقرار الوضع الأمني في البلاد".

وشدد على ان "ارتفاع درجات الحرارة وبُعد الثلوج عن الشاليهات والمطاعم أدى إلى ضرب الموسم السياحي الشتوي بشكل كبير وكارثي"، مشيرا إلى ان "مراكز التزلج تستوعب عددا كبيرا من الموظفين والعمال إضافة إلى القطاعات المُلحقة بها من فنادق ومطاعم".

وقال: "نعوّل على شهر شباط وكنا نتكل عليه قبل الأزمات التي مرّ بها لبنان حيث هناك العديد من العطل في دول الخليج"، وأمل في تغيّر الأوضاع وتساقط الثلوج بشكل سريع كي يستفيد الزوار وأصحاب المشاريع والمطاعم والقطاعات المُلحقة بالتزلج لأن الوضع حالياً سيئ جدا وأثّر بشكل كارثي على منطقة كفردبيان والقرى المجاورة."

المصدر: لبنان 24

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