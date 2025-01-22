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لبنان

"أمن الدولة" ومندوبو الاقتصاد في طرابلس جالوا على اصحاب المولدات المخالفين

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:23
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 افادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "في إطار متابعة تطبيق القرارات الرسمية، قامت دوريّات من المديرية العامة لأمن الدولة في طرابلس، بجولات على أصحاب المولدات الكهربائية برفقة مندوبين من وزارة الاقتصاد، وخلال الجولة، تمّ توجيه إنذارات للمخالفين بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسميّة الصادرة عن وزارة الاقتصاد".
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وأكدت المديريّة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز يضرّ بمصلحة المواطنين، وأن الإجراءات القانونيّة ستُتّخذ بحقّ كل من تثبت مخالفته. وتدعو المديريّة أصحاب المولدات إلى التعاون لما فيه مصلحة الجميع، حفاظًا على العدالة والاستقرار الاجتماعيّين".
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