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لبنان

الرئيس عون التقى المدير الإقليمي للبنك الدولي وبطريرك السريان الارثوذكس

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:46
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بطريرك السريان الارثوذكس البطريرك إفرام الثاني الذي قال: "أتينا لدعم رئيس الجمهورية ونأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت وليكن الاصلاح الاقتصادي من أولوياتها".

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كما استقبل الرئيس عون المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط  جان كريستوف كاريه.
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