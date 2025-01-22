الحواط: ممارسات البعض يدل على "أن زمن الأول بعدو ما تحوّل"

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كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس”: “على الرغم من تقديرنا لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ورغبة كل منهما في إحداث التغيير ، إلا أن ممارسات البعض بفرض الحقائب والأسماء يدل على "أن زمن الأول بعدو ما تحوّل" .اضاف:"إحترام الدستور والتقيّد به واجب وضرورة للانتقال إلى ما ينقذ لبنان ويتمنّاه شعبه . شكّلوا حكومة بحجم آمال وتطلعات اللبنانيين تنقذ لبنان وتعيد الثقة بموسساته الرسمية”.