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لبنان

الحواط: ممارسات البعض يدل على "أن زمن الأول بعدو ما تحوّل"

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:03
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس”: “على الرغم من تقديرنا لرئيس الجمهورية والرئيس المكلّف ورغبة كل منهما في إحداث التغيير ، إلا أن ممارسات البعض بفرض الحقائب والأسماء يدل على "أن زمن الأول بعدو ما تحوّل" . 
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اضاف:"إحترام الدستور والتقيّد به واجب وضرورة للانتقال إلى ما ينقذ لبنان ويتمنّاه شعبه .  شكّلوا حكومة بحجم آمال وتطلعات اللبنانيين تنقذ لبنان وتعيد الثقة بموسساته الرسمية”.
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