رستم : لانصاف محافظة عكار بحصة وزارية بمستوى رفع الحرمان عنها

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عبر النائب الدكتور أحمد رستم أمام زواره في بيان عن "ارتياحه لما يحمله ويدركه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام عن حجم الحرمان في محافظة عكار ، ولما يحمله من تصور للمشاريع التي يمكن أن ترفع الحرمان عنها".وأكد "ضرورة أن تنصف محافظة عكار بحصة وزارية بمستوى رفع الحرمان عنها ، بدءا من تشغيل مطار القليعات، واستكمال المراسيم التطبيقية لمحافظة عكار ، من إتمام قصر العدل والنقابات المهنية وقيادة منطقة عكار في الجيش والقوى الأمنية الأخرى، وفتح مكاتب ادارية للوزارات ، وافتتاح فرع للجامعة اللبنانية".وتابع :"رستم أما على صعيد الانماء فعكار بحاجة لورشة كاملة من تعبيد الطرقات وصيانة بعضها وصيانة البنى التحتية لا سيما إعادة توصيل شبكات الكهرباء في المناطق المسروقة، وشبكات الهاتف الأرضي، واستكمال الأوتوستراد العربي المنفذ الاقتصادي للبنان والوجهة البرية باتجاه إخوته العرب، لا سيما المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة".(الوكالة الوطنية)