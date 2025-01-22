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لبنان

وفد من البطريركية المارونية زار وزير الثقافة

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:28
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استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية -الصنائع،  وفدا من البطريركية المارونية في الديمان، واهالي وادي قنوبين ضم جورج عرب والمهندس طانيوس بولس  حيث سلّما الوزير ورقة عمل تضمنت مطالب الأهالي في البلدة لجهة تأهيل الطرق الداخلية فيها وفق القوانين المرعية الإجراء للمحافظة على موقع الوادي المقدس . 
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ووعد الوزير المرتضى بتلبية مطالب الأهالي على نحو يكفل الحفاظ على الارث التراثي وفي الوقت نفسه يرفع الأعباء والمشقّات عن كاهل سكان الوادي وزواره. (الوكالة الوطنية)
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