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لبنان

مساعدة أوروبيّة عاجلة للجيش.. إليكم قيمتها

Lebanon 24
22-01-2025 | 06:01
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أعلن المجلس الأوروبي أنه سيعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش اللبناني.
 
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن قيمة هذا الدعم تبلغ 60 مليون يورو. 
 
 
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