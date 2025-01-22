العثور على جثمان شهيد في جنوب لبنان... العدوّ أطلق النار عليه أمس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثمان مواطن من بلدة طلوسة داخل سيارة من نوع "رابيد"، استشهد أمس بالقرب من مسجد وادي السلوقي عند أطراف مجدل سلم برصاص قوات العدوّ الإسرائيليّ، بعد محاولته الوصول إلى بلدته.

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