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لبنان

اسعد الحريري بحث مع كلاس في دعم شباب الشمال

Lebanon 24
22-01-2025 | 06:29
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زار رئيس تجّار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مكتبه ، وتم البحث في رزنامة عمل مستقبلية للوزارة ، تتضمن رؤية الوزارة للشباب في الشمال وتحديدا شباب طرابلس الذين هم بأمسّ الحاجة إلى اهتمام الدولة ودعمها .
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اثر اللقاء ، أكد الحريري "حرصه متابعة تنفيذ هذه الرزنامة مع الوزارة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا"، متمنيًا أن "تكون هذه الخطوة بداية لتغيير إيجابي يخدم مصالح شباب طرابلس والشمال كافة" . (الوكالة الوطنية)
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