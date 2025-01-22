اسعد الحريري بحث مع كلاس في دعم شباب الشمال

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زار رئيس تجّار لبنان الشمالي أسعد الحريري، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مكتبه ، وتم البحث في رزنامة عمل مستقبلية للوزارة ، تتضمن رؤية الوزارة للشباب في الشمال وتحديدا شباب طرابلس الذين هم بأمسّ الحاجة إلى اهتمام الدولة ودعمها .اثر اللقاء ، أكد الحريري "حرصه متابعة تنفيذ هذه الرزنامة مع الوزارة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها قريبا"، متمنيًا أن "تكون هذه الخطوة بداية لتغيير إيجابي يخدم مصالح شباب طرابلس والشمال كافة" . (الوكالة الوطنية)