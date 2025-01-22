مصادر بعبدا تكشف... هل قدّم نواف سلام تشكيلة وزاريّة للرئيس عون؟

قالت مصادر بعبدا لـ"لبنان 24" إنّ "لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة الآن".





وأضافت المصادر أنّ "المشاورات مستمرة والرئيس المكلف نواف سلام لم يُقدم حتى الآن أيّ تشكيلة وزارية لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون".