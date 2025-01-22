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لبنان

مصادر بعبدا تكشف... هل قدّم نواف سلام تشكيلة وزاريّة للرئيس عون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2025 | 06:45
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قالت مصادر بعبدا لـ"لبنان 24" إنّ "لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة الآن".

 
وأضافت المصادر أنّ "المشاورات مستمرة والرئيس المكلف نواف سلام لم يُقدم حتى الآن أيّ تشكيلة وزارية لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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