Advertisement

لبنان

حملة "مواقف نافعة" للوحات السيارات

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1309920-638731585989112958.jpg
Doc-P-1309920-638731585989112958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في لبنان، حيث تعتبر السيارات الوسيلة الوحيدة الموثوقة للتنقل للعمل والمهام اليومية، في ظل غياب وسائل النقل العامة والفعّالة، يعاني سجل السيارات (النافعة) من الفساد، نقص الموظفين، والرشاوى، والتسعيرات الخيالية. نتيجة لذلك، يضطر المواطنون الى القيادة من دون لوحات تسجيل، مما يعرضهم لغرامات كبيرة في نقاط التفتيش.
Advertisement
 
رفضا لهذا الواقع، وبعد انتهاء ازمة تشرين الاول اطلق عدد من اللبنانيين، بالتعاون مع جمعية الشفافية الدولية – لبنان التي تتبنى موضوع مكافحة الفساد في لبنان، مبادرة للضغط على الحكومة والمؤسسات العامة مثل "النافعة" لاستئناف عملها بشكل سليم وخال من الفساد. تعتبر جمعية الشفافية الدولية – لبنان ان المواطنين ليسوا مجرد مستفدين بل مساهمين في دفع عجلة الشفافية في البلاد.
 
وتحت شعار"مواقف نافعة"، حوّل المواطنون غياب لوحات التسجيل الى شكل من اشكال الاعتراض حيث قاموا بعرض رسائل على لوحات سياراتهم الفارغة، تحمل شعارات مثل: "ليوصل دوري"، لترجع الدولة" ، لتوقف السرقة"، يصير في موظفين"، لتوقف الرشاوي"، "ليصير في طوابع"، "لرد مصرياتي"، و "لطلّع دفتر"، موضحين مطالبهم بشكل واضح.
 
وتضامناً مع هذه الحملة، سار بعض المواطنين بمواكب سيارة على الاتوسترادرات السريعة من شمال لبنان الى جنوبه، للتعبيرعن امتعاضهم من الوضع الراهن في لبنان وشلل المؤسسات العامة التي تعنى بخدمة المواطنين وتسهيل حياتهم ولحثّهم على الامتثال بالقوانين.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:40 | 2025-01-22
13:17 | 2025-01-22
13:07 | 2025-01-22
13:06 | 2025-01-22
12:58 | 2025-01-22
12:33 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24