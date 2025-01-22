اعتصام لاصحاب الخيم البحرية في صور لاعطائهم 3 اشهر لفكها

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نفذ عدد من أصحاب الخيم البحرية في مدينة صور اعتصاما، عند الكورنيش البحري لمدخل الجنوبي للمدينة، مطالبين بفترة سماح لوجود الخيم خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي حالت دون استكمال ازالتها، مؤكدين أن "القانون يسمح بتركيبها على الشاطئ من 1 أيار حتى 15 تشرين أول وهو ما تم اتباعه على مدى 25 عامًا، ومع التأخر في إزالتها هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية،بدأت المطالبات من البلدية والوزارات المعنية والضغط علينا لفكها، الا أن ما يؤخرنا هو تضرر المستودعات التي كان يتم حفظ الخيم بداخلها بسبب الحرب".وناشد المعتصمون المعنيين "الالتفات الى أمرنا والسماح لنا بإبقاء الخيم الى حين افتتاح الموسم المقبل بعد ثلاثة أشهر" ، مؤكدين استعدادهم "لإمضاء تعهد بإزالتها عند انتهاء الموسم". (الوكالة الوطنية)