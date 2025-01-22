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لبنان

بعد استجواب ليال الإختيار... هذا ما قرّره القاضي صوان

Lebanon 24
22-01-2025 | 09:38
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قرر قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، ترك الاعلامية ليال الاختيار رهن التحقيق بعدما استجوبها في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بتهمة مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل، من خلال اجرائها مقابلة مع المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفخاي أدرعي عبر قناة "العربية". 
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وكانت الاختيار قد توجهت مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي الى مبنى المحكمة العسكرية حيث مكتب القاضي صوان الذي سبق ان استدعاها الى التحقيق بعد تبليغها بواسطة احد وكلائها، ليقرر بعد استجوابها تركها رهن التحقيق والاستعاضة عن توقيفها بكفالة مالية قدرها خمسين مليون ليرة.
 
 
 

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