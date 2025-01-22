رئيس الجمهورية استقبل بطل التنس هادي حبيب

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا لاعب التنس هادي حبيب.ورفق اللاعب كل من رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ وفادي حبيب(والد هادي).ووّجه الوفد الشكر الى الرئيس عون على "تهنئته اللاعب حبيب في اتصال هاتفي على انتصاراته الأربعة ضمن دورة اوستراليا المفتوحة (3 انتصارات في التصفيات التمهيدية وفوز في الدور الأول)، مما جعله يتقدم في التصنيف العالمي ويبلغ المركز 160".ثم وضع حبيب رئيس الجمهورية في أجواء مسيرته الرياضية، كما أطلعه رئيس الاتحاد على اجواء التنس اللبناني وتطوّره، واللقاء الفاصل الذي سيجمع لبنان والبيرو اواخر الشهر الجاري ضمن مسابقة كأس ديفيس في العاصمة المصرية القاهرة. وتمنى صايغ على الرئيس عون ان يكون وزير الشباب والرياضة في الحكومة المقبلة من الوسط الرياضي.بدوره ، جدد الرئيس عون تهنئته لحبيب، وتمنى لاتحاد التنس التوفيق والنجاح في مسيرته.