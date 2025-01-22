رابطة متعاقدي الأساسي طالبت وزير التربية بالاسراع في دفع بدل الإنتاجية

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رفضت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP في بيان، "الإضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة المعلمين الملاك يومي الخميس والجمعة ٢٣ و ٢٤ الحالي، بسبب تأخير وزير التربية في دفع بدل الإنتاجية، والتي طالبت بالاعتصام داخل المدارس، ما يعني حضور أساتذة الملاك وتسجيل بدل نقل وكذلك تسجيل يومهم لعدم الخسارة من بدل الانتاجية المرتبطة بالحضور. في حين تريد أن تفرض على الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين يشكلون ٧٠ في المئة من الكادر التعليمي، الاضراب وخسارة بدل ساعاتهم وبدل نقل وجزء من بدل الانتاجية".وأشارت "اللجنة الفاعلة" الى أن هدف رابطة المعلمين من الدعوة الى الاضراب "تسجيل موقف فقط بأنها رفضت تأخير دفع بدل الانتاجية، في حين كان أقل واجب الاضراب لأجل قيمة الأجور والحوافز، كما كان أقل واجب الاضراب عند المفاوضات وليس اليوم بعدما شارفت الحكومة الجديدة على التشكيل".وأعلنت "اللجنة الفاعلة" رفضها لهذا "الاضراب المشبوه الذي يهدف الى تعويم رابطة السلطة لا اكثر ولا أقل"، مطالبة "مدراء المدارس بعدم الدخول في هذه اللعبة واقفال ابواب المدارس وعدم استقبال التلاميذ لان المتعاقدين قرروا عدم الاضراب، وبحسب وزارة التربية وساعات تدريسهم تحسب لهم. مع الشكر سلف لكل المدراء الذين أكدوا عدم التزامهم بالإضراب لقناعتهم بأن هدفه ليس على قدر الطموحات والتوقعات، وتوافقوا مع المتعاقدين على الحضور والتدريس بدوام عادي".وطالبت "وزير التربية بالاسراع في دفع بدل الإنتاجية، والمعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم اقفال المدارس بوجه ٧٠ في المئة من الكادر التعليمي يريدون الحضور غدا صباحا إلى المدارس."وأكدت أنها "تعلن الاضراب والاضراب المفتوح عندما يكون الهدف سلسلة رتب ورواتب وادخال بدل الانتاجية في أساس الراتب، أما الاضراب المشبوه لتسجيل مواقف فلن يكون من جيبة المتعاقدين". (الوكالة الوطنية)