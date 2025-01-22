الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة واقع قطاعي الكهرباء والمياه

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واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته بعد ظهر اليوم فاستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الذي اطلعه على واقع القطاعين الكهربائي والمائي في البلاد والاجراءات المعتمدة لتعزيز التغذية بالكهرباء في المناطق اللبنانية.كما استقبل الرئيس عون رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان السيد مازن سويد الذي أطلعه على مهام المؤسسة ودورها في تشجيع الاستثمارات والصادرات، مركزاً على "ضرورة دعمها بعد تشكيل الحكومة وتفعيل دورها لجهة تعزيز فرص الاستثمار التي يمكن أن يستفيد منها لبنان خصوصاً في العقارات التي تملكها المؤسسة".