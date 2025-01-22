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لبنان

البيسري التقى السفير الفرنسي في لبنان.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:06
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان، لا سيما الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار.
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