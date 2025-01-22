أبو الحسن يشيد باحتضان الكويت للجالية اللبنانية وهذا ما يأمل به

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ونقل أبو الحسن "تحيات الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وتقديرهما لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ومؤسسات".وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة والعلاقة بين البلدين.ونوه أبو الحسن بـ"الدور الذي قامت به دولة الكويت وما زالت بوقوفها إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل والظروف"، مثمنا "احتضان الكويت لأبناء الجالية اللبنانية".وأمل من "الإخوة الكويتيين والأشقاء العرب أن يعود لبنان وجهتم ومقصدهم، خصوصا بعد وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة المرتقبة"، متمنيا "أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة استقرار ونهوض وازدهار". (الوكالة الوطنية)