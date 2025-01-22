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لبنان

كلام "لافت" من مفتي عكار عن الغيث والأمطار

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:59
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كتب  مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا عبر حسابه على منصة "اكس": "استجلبوا الغيث والأمطار،  بالتوبة والاستغفار (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا)، وبالزكاة والصدقات "وما منع قوم زكاة أموالهم الا منعوا القطر من السماء" وبالدعاء والتضرع إلى الله وبإزالة الأحقاد والبغضاء من النفوس".
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