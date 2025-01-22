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لبنان
الدفاع المدني - صور: زيارة توعوية لذوي الاحتياجات الخاصة حول مخاطر الحرائق
Lebanon 24
22-01-2025
|
11:55
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اعلن مركز الدفاع المدني في صور، في بيان، ان "عددا من عناصره لبوا "طلب جمعية "Steps" لتنظيم زيارة إلى مركز الدفاع المدني في صور. وتُعنى هذه الجمعية بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وفقاً للمهن التي تناسبهم".
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وقدّم العناصر خلال الزيارة سلسلة من الإرشادات حول "سبل الوقاية من مخاطر الحرائق وكيفية التعامل معها، مؤكدين أهمية "الاتصال الفوري بغرفة عمليات الدفاع المدني عبر الرقم 125 عند نشوب أي حريق أو حدوث أي طارئ لضمان التدخل السريع والفعال".
واشار البيان الى انه "في إطار حرص العناصر على مراعاة مشاعر الحاضرين، تم الاستعاضة عن إشعال النيران بعرض توضيحي باستخدام خرطوم الإطفاء، حيث تم شرح كيفية عمله في السيطرة على الحرائق".
كما شددوا على "ضرورة تجنب بعض التصرفات الخاطئة التي قد تؤدي إلى اندلاع الحرائق، مثل اللعب بالولّاعات أو ترك الشموع مشتعلة من دون مراقبة".
وبالتوازي، قدم عناصر الدفاع المدني "إرشادات حول المخاطر الناجمة عن حوادث السير، ولا سيما تلك التي قد تؤدي إلى احتجاز المصابين داخل المركبات. وقد تم تنفيذ مناورة تحاكي فرضية احتجاز شخص داخل مركبة متضررة، حيث استُخدمت معدات الإنقاذ الهيدروليكية لقصّ الهياكل الحديدية وتحرير المصاب تمهيداً لنقله إلى المستشفى. كما تم التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بمطفأة يدوية داخل السيارة للتعامل مع الحرائق التي قد تندلع عقب الحوادث".
إضافةً إلى ذلك، شدّد العناصر على "أهمية التزام الهدوء وضبط النفس عند مواجهة أي طارئ يستدعي إخلاء المبنى، مع التأكيد على عدم استخدام المصاعد واللجوء إلى السلالم لضمان الخروج الآمن وتفادي وقوع خسائر بشرية".
واختُتمت الزيارة بعرض توضيحي حول "كيفية تدخل عناصر الدفاع المدني داخل المباني المتضررة، حيث يدخلون وهم مزودون بأقنعة واقية ويحملون أقنعة إضافية لضمان خروج المدنيين بأمان دون التعرض للاختناق نتيجة الدخان الكثيف".
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