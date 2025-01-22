تفجيران إسرائيليان يهزان الأطراف الغربية لميس الجبل

نفّذ العدو الإسرائيلي مساء اليوم تفجيرين كبيرين داخل الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، حسب مندوبة "لبنان24".

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وفي استمرار لخرق الهدنة، قامت قوات العدو الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل كثيف خلال عملية تمشيط في بلدة الخيام، في وقت سابق من اليوم.