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لبنان

تفجيران إسرائيليان يهزان الأطراف الغربية لميس الجبل

Lebanon 24
22-01-2025 | 12:33
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نفّذ العدو الإسرائيلي مساء اليوم تفجيرين كبيرين داخل الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، حسب مندوبة "لبنان24".
 
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وفي استمرار لخرق الهدنة، قامت قوات العدو الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل كثيف خلال عملية تمشيط في بلدة الخيام، في وقت سابق من اليوم.
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