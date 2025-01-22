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لبنان
"الحصة الشيعية" في الوزارات.. هذا ما يطالب به سلام وعون
Lebanon 24
22-01-2025
|
13:59
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كشفت معلومات صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ "التصوّر الذي حمله الرئيس المُكلف نواف سلام الى رئيس الجمهورية جوزاف عون يوم أمس لم يكن تصوّراً كاملاً والأمر الثابت فيه الحصة الشيعيّة لوزارات المال والصحة والعمل والصناعة للثنائي وعون وسلام لم يقبلا بكل الأسماء المقدّمة من الثنائي فهما يطالبان بأن يكون لهما رأي بهذه الوزارات الخمس". (MTV)
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