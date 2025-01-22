Advertisement

لبنان

"الحصة الشيعية" في الوزارات.. هذا ما يطالب به سلام وعون

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1310034-638731768889771354.jpg
Doc-P-1310034-638731768889771354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات صحافية، اليوم الأربعاء، أنّ "التصوّر الذي حمله الرئيس المُكلف نواف سلام الى رئيس الجمهورية جوزاف عون يوم أمس لم يكن تصوّراً كاملاً والأمر الثابت فيه الحصة الشيعيّة لوزارات المال والصحة والعمل والصناعة للثنائي وعون وسلام لم يقبلا بكل الأسماء المقدّمة من الثنائي فهما يطالبان بأن يكون لهما رأي بهذه الوزارات الخمس". (MTV)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2025-01-22
22:10 | 2025-01-22
22:18 | 2025-01-22
22:21 | 2025-01-22
22:38 | 2025-01-22
22:35 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24