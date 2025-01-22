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لبنان

نتنياهو يكشف: استهداف نصر الله كاد يفشل لو أُبلغت واشنطن مسبقًا!

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:17
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية "البيجر" واستهداف الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله كانت ستفشل لو تم إبلاغ واشنطن مسبقًا.

وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل رفح رغم المعارضة الشرسة من الولايات المتحدة. (العربية)
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