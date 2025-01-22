نتنياهو يكشف: استهداف نصر الله كاد يفشل لو أُبلغت واشنطن مسبقًا!

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عملية "البيجر" واستهداف الأمين العام لحزب الله السابق حسن نصر الله كانت ستفشل لو تم إبلاغ واشنطن مسبقًا.



وأشار المكتب إلى أن الجيش الإسرائيلي دخل رفح رغم المعارضة الشرسة من الولايات المتحدة. (العربية)

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