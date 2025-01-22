تكتل الاعتدال: تسمية هذا الوزير أو الإنسحاب!

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واعلنت المصادر، أنّه تم "استبعاد إسم الوزير السابق غسان سلامة الكاثوليكي عن حقيبة الخارجية لأن الأمور تتجه إلى إسنادها إلى ماروني".وفي السياق نفسه، اوضحت المصادر ان "اتجاه لتسمية وزير أورثوذكسي لحقيبة الدفاع على أن يسمي رئيس الجمهورية عميداً متقاعداً على رأسها". (MTV)