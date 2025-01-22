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لبنان

تكتل الاعتدال: تسمية هذا الوزير أو الإنسحاب!

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:59
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كشفت مصادر صحافية، اليوم الاربعاء، أنّ "تكتل الاعتدال سيجتمع بالرّئيس المكلف في ساعات المساء وسيؤكد له أنه يريد أن يسمّي وزير الداخلية وإلا فلن يشارك في الحكومة".

واعلنت المصادر، أنّه تم "استبعاد إسم الوزير السابق غسان سلامة الكاثوليكي عن حقيبة الخارجية لأن الأمور تتجه إلى إسنادها إلى ماروني".
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وفي السياق نفسه، اوضحت المصادر ان "اتجاه لتسمية وزير أورثوذكسي لحقيبة الدفاع على أن يسمي رئيس الجمهورية عميداً متقاعداً على رأسها". (MTV)
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