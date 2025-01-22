بشكل شبه حاسم.. أسماء مطروحة لتولي هذه الوزارات

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وبحسب المصادر، "بعض الاسماء قد طرحت بشكل شبه حاسم حتى هذه الساعة منها فايز رسامني لحقيبة الاشغال وعامر البساط لحقيبة الاقتصاد ومارون حتي لوزارة الدفاع وبول سالم أو غسان سلامة لحقيبة الخارجية".أما فيما يخص الحقائب الوزارية الشيعية، اشار المصادر إلى أن "تعيين وزير شيعي من خارج الثنائي مطروح على طاولة سلام ووزارة المال ليست محسومة بعد للشيعة واذا حسمها سلام لشيعي فسيختاره وفق قناعاته". (الجديد)