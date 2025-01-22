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تتواصل عملية مشاورات التأليف الحكومي التي يجريها الرئيس المكلف نواف سلام لإنجاز التشكيلة الوزارية وسط تعاط إيجابي مع المكونات السياسية حول توزيع الحقائب.وفي هذا الإطار دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون الى ضرورة الترفع عن كل الصغائر من اجل تسهيل عملية تشكيل الحكومة وانطلاق عجلة العمل.وعلى خط الثنائي الوطني المتمثل بحركة أمل و حزب الله تبدو الأمور على السكة الصحيحة ضمن المسار العام تأليفا.أما على خط الزيارات الموضوعة على الأجندة اللبنانية يستقبل لبنان خلال ايام وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان.وعلى مسافة أيام قليلة من انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق وقف النار لم يوقف العدو الإسرائيلي مسلسل عملياته العسكرية ونسف المنازل والبنى التحتية في المناطق الجنوبية.وفي الموازاة تابع الاعلام الإسرائيلي الترويج لرواية تقول أن الانسحاب الكامل قد لا يتحقق في الموعد المقرر فيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى انه يشعر بتفاؤل حيال لبنان لافتا في الوقت عينه الى عدم وجود ضمان لاستمرار وقف إطلاق النار فماذا بعد؟.الحال لا يختلف كثيرا في قطاع غزة وفي اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على ساحل مدينة غزة في خرق لبنود الاتفاق.وفي الضفة الغربية، أفادت كتيبة جنين بمواصلة الاشتباكات والتصدي لقوات الاحتلال بمحاور القتال بعدما شن الجيش الإسرائيلي عملية جديدة بالمدينة بإطار تحقيق أهداف الحرب التي أضاف إليها تعزيز الأمن في الضفة.=======هل صحيح ان تشكيل الحكومة يواجه عراقيل، وان تلك العراقيل ستؤخر عملية التأليف حتى الاسبوع المقبل؟مبدئيا، التأخير حصل. فالطبخة الحكومية، على ما يبدو، لم تنضج بعد، والعراقيل والمطبات بدأت تظهر، وهي تنطلق كلها من اصرار الثنائي امل - حزب الله على الاحتفاظ بوزراة المال وعلى تسمية وزير لها، كأن شيئا لم يتغير في الحكم وفي البلد.وهذا الامر اثار تحفظ بقية القوى السياسية والكتل النيابية التي طالبت بأن تعامل بالمثل، اي ان يكون لها الحق في اختيار الوزارات وفي تسمية الوزراء. وهنا حصل الاشكال سياسيا، وتطور اعلاميا، فتعقدت، جزئثيا، عملية التشكيل . والسؤال: كيف سيتم تجاوز الاشكالية المطروحة؟وفق المعلومات فان رئيس الحكومة المكلف يعمل بجهد وتكتم شديدين لتجاوز التعقيدات المستجدة. وقد بدأت بعض الاوساط السياسية تتداول في حل يقضي بابقاء وزارة المال للطائفة الشيعية على الا يكون الوزير من حصة الثنائي، بل يسميه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.على اي حال اجتماع بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة المكلف اوضح الكثير من الامور العالقة بين الرجلين لكنه لم يذلل كل العقبات . فهل نكون امام دينامية حكومية الجديدة تلاقي الدينامية العربية والدولية المؤيدة للعهد، وهي دينامية واضحة ومعبرة؟فغدا يزور لبنان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وهي اول زيارة لمسؤول سعودي على هذا المستوى منذ خمسة عشر عاما. وينتظر ان يوجه الوزير السعودي في زيارته دعوة الى الرئيس عون لزيارة المملكة، على ان تكون اول اطلالة خارجية لرئيس الجمهورية .جنوبا، ايام قليلة تفصلنا من انتهاء مهلة وقف اطلاق النار. واللافت ان الاسرائيلي كثف اليوم عمليات تفجير المنازل في القرى الحدودية . فهل هي مقدمات ما قبل الانسحاب، ام ان اسرائيل، كما تورد بعض التوقعات ، لن تنسحب في المهلة المحددة وستبقى تماطل حتى اشعار آخر؟=======غزة انتصرت بما يشبه الأسطورة.. هكذا راى الامام السيد علي الخامنئي صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الحية، وهكذا سيبنى على هذا الواقع وان حاول ان يكابر بعض العارفين بصعوبة حال الصهاينة المحبطين..وللمشككين، فلهم كلام الاسرائيليين المحتلين، الذين علت اصواتهم من خلفية المعرفة العسكرية بان الاخفاق كبير والمسؤولية ليست على الجيش فحسب، وانما على الحكومة التي يجب ان تستقيل، فاستقالة هرتسي هاليفي غير كافية، كما قال المتحدث السابق باسم الجيش العبري رونين منليس، ويجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية في كل مكان بالدولة، الى جانب تحقيقات الجيش – كما قال.هو قول نموذج عن حال تشخيص الهزيمة لدى المحتلين، وما يزيده وضوحا المشهد المقابل من غزة الواقفة فوق الدمار الكبير وسيل الدم الغزير بعظيم الصبر والثبات، وايمان اهلها ومقاومتها بأن الغد الذي يريدون آت، وأن الصبر على الجراح سيجترح المعجزات. ففظاعة الجرائم الصهيونية والاميركية لم تستطع ان تمحو هزيمة السابع من اوكتوبر من نفوس وعقول عموم مستوطني الكيان، ولا ان تغير بعزيمة الفلسطينيين وثبات المجاهدين مهما جهدوا لتغيير الحال.في الحال اللبنانية العين على الجنوب حيث الساعات ودقائقها دقيقة مع اقتراب انتهاء الستين يوما من مهلة وقف اطلاق النار، فيما العدوانية الصهيونية مستمرة تدميرا وتنكيلا بالقرى الجنوبية، والجيش اللبناني يتقدم الى بعض المناطق كما كفرشوبا اليوم، لكن ببطء يفرضه المحتل، واهل الجنوب ومعهم عموم اللبنانيين يعدون العدة والساعات للاحد الكبير، الذي سيكون له الكثير في تاريخ لبنان رغم عظيم وسمو التضحيات.اما الاعين السياسية فعلى الحكومة التي تشتغل بدقة تراعي ظروف المرحلة والحاجة السريعة اليها.=======بين الكلام المطمئن لرئيس الحكومة المكلف أمس من بعبدا، والتسريبات الإعلامية حول التشكيلة الحكومية المرتقبة، فرق كبير، يكاد يختصر المسافة الفاصلة بين لبنان الماضي الذي يأمل اللبنانيون في الخلاص من مآسيه، بعد أخذ العبر من التجارب المرة، ولبنان المستقبل الذي يحلمون بولادته في وقت غير بعيد، بالاستفادة من الزخم الخارجي المواكب للمرحلة الجديدة، التي تنطلق في ظل وضع إقليمي ودولي مشجع.فهل سيتمكن الرئيس نواف سلام من ترجمة أقواله بالأفعال؟ أم أن بعض القوى السياسية ستنجح مجددا في العرقلة، بعناوين لم يعد يصدقها أحد، بعدما عطلت سابقا كل المشاريع التي كان يمكن لإنجازها أن يمنع السقوط الكبير؟وهل ستدرك قوى أخرى، أن لبناننا الآتي لا ينبغي أن يكون لحزب أو تيار من دون سواه، ولا لغالب على حساب مغلوب، ولا بكسر أي مكون من المكونات، بل باحترام الميثاق الوطني والدستور، فقط لا غير؟في انتظار اليقين، ليس أمام اللبنانيين إلا الانتظار، فمرسوم التأليف الموقع من رئيس الدولة ورئيس الحكومة المكلف سيكون وحده الكفيل برسيم الحدود بين الوقائع والوعود.وفي غضون ذلك، يبقى الجنوب محط الانظار في الايام الاخيرة من مهلة الستين يوما لوقف اطلاق النار. فهل ستلتزم اسرائيل بسحب قواتها الغازية من كل الاراضي اللبنانية بحلول الاحد؟ وهل يثق المجتمع الدولي بقدرة لبنان على نشر جيشه بدءا بجنوب الليطاني، تنفيذا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس نبيه بري، وأقرته حكومة تصريف الأعمال بمشاركة حزب الله؟=======واهم من يتوقع، أن يحمل معه وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان حلولا معلبة للداخل اللبناني.هو يصل غدا الى بيروت، في أول زيارة على هذا المستوى الديبلوماسي منذ خمسة عشر عاما، بعدما ابتعدت الرياض عن لبنان بسبب ما سمته التوازن المفقود، ولقاءاته تأتي وسط تحولات سياسية هائلة ليس فقط على مستوى لبنان بعد الحرب الاسرائيلية عليه، انما كذلك على مستوى المنطقة، ابرزها سقوط، نظام بشار الاسد في سوريا.مهمة بن فرحان استقصائية، وهو آت ليستمع اولا، وليفهم ثانيا اي لبنان نحن نريد، لينقل بعد ذلك نتيجة محادثاته الى المسؤولين السعوديين، فتتخذ الرياض ساعتها قرارا بمدى رغبتها بالانخراط مجددا في لبنان.فموقف الرياض لم يتغير كل هذه الاعوام، وهو سيكرر غدا بحسب مصدر ديبلوماسي عربي المطالب المعروفة: رؤية اصلاحات حقيقية، معرفة قابلية العهد الجديد على اجرائها لا سيما ان هذه الاصلاحات بقيت وعودا للسلطات اللبنانية منذ ثمانية عشر عاما، اي منذ باريس 3، ولم ينفذ منها شيئ حتى الآن.ما يتوقع الوزير السعودي سماعه، يبدو على الاقل حتى الآن بعيد المنال.فوضع الاصلاحات وتطبيقها، يفترض وجود حكومة.والحكومة طريق تأليفها حتى الساعة غير معبدة، بسبب المناكفات المصلحية والسياسية والطائفية لكل الافرقاء، حتى ان سفراء الخماسية وفي خلاصة اجتماعهم اليوم، اعتبروا ان التشكيل سيتأخر نتيجة ذلك.كل هذا يحصل ونحن على بعد اربعة ايام من انتهاء المرحلة الاولى من تطبيق وقف النار، ولم يتضح حتى الساعة ما اذا كانت اسرائيل ستنحسب فعلا من الاراضي التي احتلتها في الجنوب.=======مهلة الستين يوما تحت الخطر .. والحكومة لا يدعونها تتشكل " بسلام". وهناك أحد رابط بين الاستحقاقين الامني والحكومي، لكن هذا الأحد خرج عن التزامه واصبح في حل من مواعيده.فاسرائيل تمهد لتمديد مهلة الانسحاب أياما اضافية وهذا ما يضغط لبنان الرسمي لعدم فرضه وسط اصرار رئيس الجمهورية على التطبيق الكامل لبنود الاتفاق والإنسحاب الإسرائيلي خلال المهلة المحددة.وارسل حزب الله رسالة الى اسرائيل عبر وسيط اممي بأن عدم الانسحاب سيعني احتلالا يستوجب المقاومة .اما العدو فيتذرع بأن هناك مخازن اسلحة لحزب الله لم يتم تفكيكها بعد وهي ستستثمر كل الفرص لتدميرها وقد يستلزم ذلك عدم التقيد بالمهل .وانسحبت المهل على تأليف الحكومة التي لن يتقيد رئيسها بالسرعة بعدما أغرقت بالتسرع السياسي ووجد الرئيس المكلف نفسه مكلفا الوقوف عند خاطر السياسيين والطوائف ما أعاد التأليف الى قواعد الاشتباك الأولى والطلب إلى الأحزاب والتيارات تخفيض سقف الرغبات والتواضع السياسي وكبح الشهية الوزارية عن حكومة ستكون صورة لبنان القادم على اعادة اعمار.لذلك وجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرسائل الى المعرقلين واعتبر انه من أولى الإشارات الإيجابية التي يجب ان نظهرها للعالم هي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لا ان يتم عرقلة التشكيل في زواريب مذهبية وطائفية وسياسية ضيقة فنحن امام فرص لا ينبغي ان نتركها تضيع منا بل علينا الترفع عن الصغائر كافة كي يتم التأليف وننطلق الى عجلة العمل.وفي هذه الرسالة غمز لجميع الكتل التي تقف على ابواب التأليف لحجز مقاعد وزارية وليس اخرها كتلة التيار الوطني الحر التي عاد رئيسها جبران باسيل الى محاذيره وموازينه في تشكيل الحكومات وهو دعا اليوم الى عدالة بالمعايير بين القوى السياسية والنيابية بحجم تمثيلها الشعبي وقدراتها التنفيذية والاصلاحية.وهذه العدالة " تتقرش" حسب معاييره باربع وزارات للتيار وفق ما قالت مصادر الجديد اي انه احتسب النواب الاربعة الخارجين من التيار ورد اصواتهم الشعبية الى المنشأ لكن سلام يرفض هذه " الحسبة" ويتجه الى تشكيل حكومة كفاءات لا تستفز السياسيين على أن تكون مستقلة عن الاحزاب الى حد كبير.ويقود هذا التوجه الى نسف التفاهمات السابقة او تعديلها وضمنا مع الثنائي الشيعي وذلك بعدما برزت اصوات منها للقوات اللبنانية التي اتهمت قوى الممانعة بالعرقلة وبرمي التهمة على المسيحيين في محاولة لإثارة الغبار السياسي لتغطية وضعها العصي في دواليب التأليف.ونشر الغسيل الوزاري سيأخذ اجازة غدا الخميس لافساح المجال امام وصول وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحات على رأس وفد كبير الى بيروت في أول زيارة يقوم بها أكبر دبلوماسي سعودي لبنان منذ خمسة عشر عاما. واعرب وزير الخارجية من دافوس عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل غير البعيد".وقبيل وصوله اجتمعت الخماسية الدبوماسية وابقت على اجتماعاتها مفتوحة غير ان السفير المصري علاء موسى قال للجديد الا ضير في تأخير التشكيل ولدينا تفاؤل بدور الرئيس سلام في التأليف وبتشاوره مع القوى السياسية المختلفة.وقبيل وصوله اجتمعت الخماسية الدبوماسية وابقت على اجتماعاتها مفتوحة غير ان السفير المصري علاء موسى قال للجديد إنه لا ضير في تأخير التشكيل ولدينا تفاؤل بدور الرئيس سلام في التأليف وبتشاوره مع القوى السياسية المختلفة.