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لبنان

خسائر تتجاوز الـ" 400 ألف دولار".. إليكم ما أحرقه العدو في الجنوب

Lebanon 24
22-01-2025 | 15:02
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أقدم جيش العدو الإسرائيلي على إحراق مستودع شركة (JNE) في تل نحاس - برج الملوك، العائد لرئيس بلدية برج الملوك إيلي سليمان، كما استهدف شقة سكنية في المبنى ذاته، مما أدى إلى أضرار جسيمة.

ووفق التقديرات الأولية، بلغت الخسائر في المستودع نحو 400,000 دولار.
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