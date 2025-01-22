خسائر تتجاوز الـ" 400 ألف دولار".. إليكم ما أحرقه العدو في الجنوب

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أقدم جيش العدو الإسرائيلي على إحراق مستودع شركة (JNE) في تل نحاس - برج الملوك، العائد لرئيس بلدية برج الملوك إيلي سليمان، كما استهدف شقة سكنية في المبنى ذاته، مما أدى إلى أضرار جسيمة.ووفق التقديرات الأولية، بلغت الخسائر في المستودع نحو 400,000 دولار.