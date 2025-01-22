بمناسبة انتخاب عون رئيساً.. إليكم ما فعله الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازلية

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كانت هذه مناسبة مؤثرة لاتحاد الجالية اللبنانية في البرازيل، لانها تمثل بداية حقبة جديدة للبنان.حضر القداس، الذي احتفل به كاهن الرعية المارونية اللبنانية في ريو دي جنيرو، الأب صموئيل ماديل، لبنانيون ومتحدرون وأصدقاء والكثير من الشخصيات، بينهم الدكتور ألخندرو بيطار، قنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو؛ والدكتور روجيه حنا باسيل، رئيس "الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازيلية"؛ والبروفيسور باولو سيزار ألونسو، رئيس "جامعة سانتا أورسولا"، والعضو الفخري في الأكاديمية اللبنانية البرازيلية؛ ونيلتون سالوماو، النائب السابق لولاية الريو دي جنيرو، وادير كارنيرو رئيس اتحاد غرف التجارة البرازيلية، و عدد كبير من الجالية اللبنانيه في ولاية ريو دي جنيرو.تميز الحفل برسائل الأمل والدعم التي قرأها افراد متحدرون من أصل لبناني، وبدقيقة صمت حدادا على ضحايا الحرب في لبنان والشرق الاوسط، وبكلمة رئيس الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانيه -البرازيلية وكلمة لقنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو.وفي نهاية الحفل هنأ الاتحاد الوطني للمؤسسات اللبنانية البرازيلية، الممثل الرسمي للجالية اللبنانية في البرازيل، رئيس جمهورية لبنان، العماد حوزاف عون.