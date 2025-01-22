مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين

كتبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس": "يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصاً على السلامة العامة".

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