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لبنان

مع بدء تساقط الأمطار.. تحذير للسائقين

Lebanon 24
22-01-2025 | 15:44
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كتبت غرفة التحكم المروري عبر حسابها على "أكس": "يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية حرصاً على السلامة العامة".
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