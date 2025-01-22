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لبنان

صواريخ وذخائر حربية.. الجيش يداهم "مخزن أسلحة" في هذه المنطقة

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:20
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكواخ – الهرمل منزل المطلوب (ع.ن.)، وضبطت مخزنًا يحتوي صواريخ كاتيوشا، وسلاح آر بي جي مع ذخيرته، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة، وتجري المتابعة لتوقيفه".
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