في برج رحال.. حادث سير وإصابات

عمل فريق الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية فوج الشهيد حسن الساحلي - برج رحال على نقل اصابة الى مستشفى جبل عامل في صور، جراء حادث سير وقع على اوتوستراد برج رحال القاسمية.

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