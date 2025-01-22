Advertisement

لبنان

في برج رحال.. حادث سير وإصابات

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1310094-638731864573031445.jpg
Doc-P-1310094-638731864573031445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عمل فريق الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الاسلامية فوج الشهيد حسن الساحلي - برج رحال على نقل اصابة الى مستشفى جبل عامل في صور، جراء حادث سير وقع على اوتوستراد برج رحال القاسمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني - صور: زيارة توعوية لذوي الاحتياجات الخاصة حول مخاطر الحرائق
lebanon 24
23/01/2025 05:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع الجيش يعملون على انتشال جثامين 6 شهداء من بلدة حانين
lebanon 24
23/01/2025 05:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة من الجيش وفريق من الدفاع المدني يتحضران للدخول الى بلدة حانين جنوب لبنان
lebanon 24
23/01/2025 05:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24
فرح في الاحتفال الدولي للمبتدئات لدعم "الدفاع المدني": ملتزمون أن نكون دائما بجانبكم
lebanon 24
23/01/2025 05:44:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

برج رحال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:13 | 2025-01-22
22:10 | 2025-01-22
22:18 | 2025-01-22
22:21 | 2025-01-22
22:38 | 2025-01-22
22:35 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24