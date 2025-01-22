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لبنان

بالصورة.. حادث سير بين 7 سيارات داخل نفق المطار

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:45
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أفادت غرفة التحكم المروري عن وقوع تصادم بين 7 مركبات داخل النفق الثاني في خلدة باتجاه بيروت.
 
وأشارت إلى أن الأضرار كانت مادية فقط، حيث يعمل دراج من مفرزة سير بعبدا على معالجة الحادث.
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بالصورة..

سيارات

المطار

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