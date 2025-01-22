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لبنان

تشاور فرنسي مع الرياض والدوحة بشأن لبنان

Lebanon 24
22-01-2025 | 22:26
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كتب اندره مهاوج في" نداء الوطن": بحث وزير الخارجية الفرنسي جان – نويل بارو الوضع العام في لبنان في لقاءين منفردين مع كل من رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان .
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أدرج الوزير الفرنسي اللقاءين على أجندة نشاطاته الموازية لمشاركته في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي، وأوضحت مصادر مرافقة للوزير أن الوضع العام في لبنان ومتابعة عملية تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتنفيذ اتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حازت على جزء مهم من هذين اللقاءين اللذين تطرقا أيضا إلى الوضع في غزة وتأمين المساعدات للفلسطينيين وإلى مرافقة عملية إقامة سلطة جديدة في سوريا.

واتفقت وجهات النظر على ضرورة عدم التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، لعدم إعطاء مؤشر إلى وجود عراقيل وخلافات تعطل مسار انطلاق العملية السياسية والإفادة من الزخم الذي نتج عن انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة .

مصادر الوفد الفرنسي إلى دافوس اعتبرت أن على لبنان استغلال الاهتمام الدولي الراهن بإعادة إطلاق عمل المؤسسات وتفعيل حضور الدولة وبسط سلطتها كمقدمة لإقدام المجتمع الدولي على تقديم المساعدات اللازمة، لدعم العملية السياسية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتأمين الأموال اللازمة للإعمار . وأشارت إلى أنه تم استعراض الخطوات العملية ومساهمة كل من الدول الثلاث في هذه المسيرة إضافة إلى الإعداد لمؤتمر باريس لدعم لبنان .

بشأن الوضع في الجنوب، أكد المجتمعون ضرورة إنجاح عملية التهدئة، وأكد الجانب الفرنسي جدية عمل لجنة المراقبة التي تشارك فيها فرنسا، للإشراف على تنفيذ وقف النار وعلى الانسحاب الإسرائيلي، مشيراً في هذا الاطار إلى أن باريس مستمرة في التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الخصوص .
 
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