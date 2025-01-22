17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تشاور فرنسي مع الرياض والدوحة بشأن لبنان
Lebanon 24
22-01-2025
|
22:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب اندره مهاوج في" نداء الوطن": بحث وزير الخارجية الفرنسي جان – نويل بارو الوضع العام في لبنان في لقاءين منفردين مع كل من رئيس مجلس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان .
Advertisement
أدرج الوزير الفرنسي اللقاءين على أجندة نشاطاته الموازية لمشاركته في اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادي، وأوضحت مصادر مرافقة للوزير أن الوضع العام في لبنان ومتابعة عملية تشكيل الحكومة وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتنفيذ اتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حازت على جزء مهم من هذين اللقاءين اللذين تطرقا أيضا إلى الوضع في غزة وتأمين المساعدات للفلسطينيين وإلى مرافقة عملية إقامة سلطة جديدة في سوريا.
واتفقت وجهات النظر على ضرورة عدم التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، لعدم إعطاء مؤشر إلى وجود عراقيل وخلافات تعطل مسار انطلاق العملية السياسية والإفادة من الزخم الذي نتج عن انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف شخصية لتشكيل الحكومة .
مصادر الوفد الفرنسي إلى دافوس اعتبرت أن على لبنان استغلال الاهتمام الدولي الراهن بإعادة إطلاق عمل المؤسسات وتفعيل حضور الدولة وبسط سلطتها كمقدمة لإقدام المجتمع الدولي على تقديم المساعدات اللازمة، لدعم العملية السياسية وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة وتأمين الأموال اللازمة للإعمار . وأشارت إلى أنه تم استعراض الخطوات العملية ومساهمة كل من الدول الثلاث في هذه المسيرة إضافة إلى الإعداد لمؤتمر باريس لدعم لبنان .
بشأن الوضع في الجنوب، أكد المجتمعون ضرورة إنجاح عملية التهدئة، وأكد الجانب الفرنسي جدية عمل لجنة المراقبة التي تشارك فيها فرنسا، للإشراف على تنفيذ وقف النار وعلى الانسحاب الإسرائيلي، مشيراً في هذا الاطار إلى أن باريس مستمرة في التنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الخصوص .
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
Lebanon 24
صحّته تدهورت ووضعه الماديّ صعب جدّاً... مفاجأة جديدة عن الفنان المعروف هذا ما حصل معه
05:30 | 2025-01-22
22/01/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
Lebanon 24
برفقة ابنتها.. ممثلة شهيرة تُغادر لبنان إلى لندن (صورة)
04:41 | 2025-01-22
22/01/2025 04:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت بقوّة على الأرض.. إليكم بالفيديو ما حدث مع ميريام كلينك!
Lebanon 24
سقطت بقوّة على الأرض.. إليكم بالفيديو ما حدث مع ميريام كلينك!
06:48 | 2025-01-22
22/01/2025 06:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
Lebanon 24
بعد انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال السوريّ... نادين نجيم: "تاركتها هيك"
07:28 | 2025-01-22
22/01/2025 07:28:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
Lebanon 24
هلع وخوف بعد العثور على سمكة يوم القيامة.. هل تُؤشّر إلى وقوع زلزال قريباً؟
06:38 | 2025-01-22
22/01/2025 06:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-01-23
محاولات لإشراكها في الحكومة... كيف يكتمل المشهد السياسي من دون المرأة؟
03:00 | 2025-01-23
عراقيل امام التشكيل
02:49 | 2025-01-23
ملتقى التأثير المدني: الدُّستور أوَّلًا!
02:48 | 2025-01-23
إسرائيل مصرّة على البقاء في الجنوب.. هذا ما يتم التخطيط له
02:45 | 2025-01-23
دعم الجيش أساسي
02:31 | 2025-01-23
الصادق: زمن اختراع البدع انتهى
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
23/01/2025 10:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
23/01/2025 10:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
23/01/2025 10:02:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24