هل تبدّد زيارة بن فرحان قلق خصوم "حزب الله"؟

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اما بالنسبة "لخصوم" حزب الله، تكمن اهمية الزيارة في ادراك حقيقة الموقف السعودي من "الثنائي الشيعي"، بعدما تبين ان رئيس الحكومة المكلف يحاورهما ويقف عند خاطرهما، خصوصا بعدما بات محسوما موافقته على منحهما وزارة المال، علما انها كقوى داخلية مناهضة للحزب، تتعامل مع المناخات في المنطقة ككل ولبنان ضمنا، بأنه خرج من تحت "سطوة" حزب الله وايران، لكنها لم تلمس ان المملكة لا تتعامل مع الامر "كانقلاب"، وانما كتغيير واقعي يمكن البناء عليه، لتقليص نفوذ الحزب وليس الغائه، واحداث تغييرات واقعية والبناء عليها، لتحديد مسار العودة وحجمها سياسيا واقتصاديا، وهي استراتيجية لا تلبي طموحات وآمال هذه القوى، التي تشعر بالقلق ازاء معلومات متداولة حول تعهد سعودي "للثنائي" بالتكفل باعمار كامل لسبع قرى حدودية، هي الاكثر تضررا من الحرب.وبحسب تلك المصادر، لا يشعر حزب الله انه تحت الضغط، وهو يركز على ملفي اعادة الاعمار وانسحاب "اسرائيل"، وباتت صورة تعامله مع "اليوم التالي" لخرقها اتفاق وقف النار واضحة... اما داخليا اذا كانت الاصلاحات الاقتصادية ضرورية، فهي شأن لا يعارضه الحزب من قريب او بعيد، فسردية "هيمنة السلاح" المانع للاصلاح، لا تنطلي على المملكة التي تعرف ان للفساد "ابواب" اخرى. علما ان حزب الله سبق وبعث اكثر من رسالة مباشرة وغير مباشرة تؤكد حرصه على تنفيذ اتفاق الطائف الذي رعته الرياض. اما تطبيق اتفاق وقف النار فان حزب الله ملتزم بمندرجاته، ولا قيمة لاي تفسيرات واهية يفترضها البعض، وهي غير موجودة لا نصا ولا من تحت "الطاولة"، ولهذا فان حزب الله ليس امام اختبار تطبيق القرارات الدولية من عدمه، وانما "اسرائيل" والرعاة الدوليين للاتفاق.من هنا، تكمن اهمية زيارة بن فرحان اليوم بالنسبة لخصوم حزب الله، فهم يريدون اجوبة واضحة حيال المرحلة المقبلة، خصوصا ان مقاربة الموقف الاميركي تبدو معقدة للغاية، بوجود الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض، الذي يتخذ القرارات بشكل غير متوقع. فهل لدى السعوديين اجوبة؟ من الصعب معرفة الجواب، لكن ثمة حذرا سعوديا ايضا في التعامل مع الرئيس الجديد، فهو وعد بحل النزاعات المركزية التي تشغل بال العالم، وإنهاء الحروب والمواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، وهذا يفتح "الباب" امام ولادة اتفاق نووي جديد مع إيران، فهل يمكن ان يكون على حسابها؟ ايضا لا جواب، فهو عاد ليطالبها بدفع مليارات الدولارات، وهو مهتم بالبناء على "اتفاقيات إبراهام" التي رعاها في ولايته الأولى، وهو يريد التركيز على تطبيع العلاقات بينها وبين "إسرائيل". وهو يرى "جائزة نوبل" للسلام في هذا الاتفاق وليس حل الصراع "الإسرائيلي"- الفلسطيني! فهل هي مستعدة لتقديم كل ذلك؟في الخلاصة، سيظل ترامب غير قابل للتنبؤ كما كان في ولايته الأولى، وسيحاول خصوم حزب الله التقاط الاشارات، لكن قد تطول مدة الانتظار، وقد تكون الاجوبة في غير صالحهم، فالمنطقة لديها طريقتها الخاصة والفريدة في احباط السيناريوهات المتفائلة، التي تدغدغ احلام الكثيرين!.