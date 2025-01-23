Advertisement

لبنان

إهتمام بفرنجية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-01-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1310196-638732176870430189.jpg
Doc-P-1310196-638732176870430189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال مفاوضات تشكيل الحكومة لوحظ ان بعض القوى السياسية مهتمة بإرضاء رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية وتأمين حصة وزارية له.
وبحسب المصادر فإن المهتمين بهذا الامر، ليسوا فقط "الثنائي الشيعي" او "قوى الثامن من اذار"،  بل بعض الشخصيات الاساسية التي اظهرت حرصا على فرنجية وتسعى الى تمثيله في الحكومة.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان فرنجية سيكون على علاقة جيدة بالعهد اكثر من باقي القوى المسيحية الاخرى، وهذا الامر قد يساعده حتى في الانتخابات النيابية المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-01-23
06:58 | 2025-01-23
06:43 | 2025-01-23
06:42 | 2025-01-23
06:39 | 2025-01-23
06:31 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24