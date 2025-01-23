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لبنان

ضغوط على سلام: لا للوزير الخامس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2025 | 01:30
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بالرغم من ان العلاقة بين "الثنائي الشيعي" ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام مستقرة وان التمثيل الشيعي في الحكومة حسم لصالح "الثنائي"، الا ان الداعمين الاساسيين لسلام بدأوا ضغوطا جدية عليه بهذا الشأن.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن النواب والقوى التغييرية وتحديداً المتحالفة مع حزب "القوات اللبنانية" تضغط على سلام من اجل عدم اعطاء الثنائي الا اربعة وزراء شيعة وتمثيل القوى الاخرى بوزير شيعي .
وتشير  المصادر الى ان سلام لن يتجاوب مع هذه المطالب لاسباب سياسية ودستورية اذ لا نواب شيعة في البرلمان خارج الثنائي الشيعي.
وفي السياق سأل مصدر نيابي معارض عن السبب الذي يدفع "الثنائي الشيعي" للتمسك بحقيبة المال، بعد إجماع الجميع على ضرورة المدوارة في الحقائب الوزارية.
واعتبر "أن "الثنائي" لم يحقق أي مكاسب سياسية خصوصا وأن سلام يريد الابتعاد عن مبدأ المحاصصة تماشيا مع خطاب قسم رئيس الجمهورية".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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