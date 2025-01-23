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لبنان

كواليس حكومية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2025 | 02:15
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-توقّع أحد النواب المستقلّين، خلال دردشة خاصة، أن "يأتي تشكيل الحكومة ومنحها الثقة كما أتت الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، وكما أتت نتائج الاستشارات غير الملزمة لتسمية رئيس مُكلّف، بمعنى تغيّر النتائج في اللحظات الأخيرة".
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-تتساءل أوساط متابعة عمّن سيتولّى الملف الإعلامي لمرجع سياسي، في ظلّ الحديث عن أنّ "زوجته تهتمّ بهذا الموضوع وستتكفّل بتزكية الإسم المناسب لهذه المَهمّة، على اعتبار أنها مسألة دقيقة جداً في نظر المرجع".


المصدر: لبنان 24

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