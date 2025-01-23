دعم الجيش أساسي

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أكدت مصادر مطلعة ان دعم المجتمع الدولي وبعض الدول الاساسية للجيش في المرحلة المقبلة وارد وبقوة، خصوصا بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون.وتعتبر المصادر ان تقوية الجيش يحقق امرين، هما تعزيز حضور الدولة عند الحدود وحماية البلد من اي محاولات للتقدم من المجموعات المسلحة في سوريا.